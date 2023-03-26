Вонючая, но необходимая работа

Добрый день, Империя. Когда в прошлом мы пели “до основанья, а затем!”, никто не предполагал, что эти строки нужно воспринимать буквально – тем не менее, нашлись у этой песни свои современные последователи разрушающие западный мир до нулевого цикла.
Добрый день, Империя. Когда в прошлом мы пели “до основанья, а затем!”, никто не предполагал, что эти строки нужно воспринимать буквально – тем не менее, нашлись у этой песни свои современные последователи разрушающие западный мир до нулевого цикла.
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