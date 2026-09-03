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Топовые камерофоны Oppo Find X10, Oppo Find X10 Pro и Oppo Find X10 Pro Max дебютируют с ColorOS 17

Топовые камерофоны Oppo Find X10, Oppo Find X10 Pro и Oppo Find X10 Pro Max дебютируют с ColorOS 17

Новая оболочка на Android 17 получит новую навигацию Oppo официально подтвердила дату презентации ColorOS 17 — новая оболочка будет представлена 17 сентября 2026 года на конференции разработчиков.

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