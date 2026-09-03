Ростех впервые представит в Египте экспортный Су-57Э с принципиально новым вооружением

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Российский авиакомплекс пятого поколения Су-57Э представят в экспортной комплектации на выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте с принципиально новым вооружением, которое до этого ни разу не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом.