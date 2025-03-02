«Украина важна для нас, но не настолько важна». В британской прессе Киеву гарантировали поддержку постами в соцсетях

На фоне дистанцирования США от проблем Украины и Европы, присутствия в Лондоне оскандалившегося в Белом доме 28 февраля Владимира Зеленского и экстренного саммита в этой связи по вопросам Украины в британской прессе появились не очень оптимистичные для Киева новости.