Эстетическая реставрация зубов: какие методы выбирают профессионалы

Возможность улыбаться красиво мечта многих. Какой вариант эстетической реставрации зубов выбрать, почему виниры уже не в тренде и что такое ультратонкие виниры на рефракторе рассказывает Татьяна Тихонова, основатель стоматологической клиники White Story.