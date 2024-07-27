Эстетическая реставрация зубов: какие методы выбирают профессионалы

Возможность улыбаться красиво мечта многих. Какой вариант эстетической реставрации зубов выбрать, почему виниры уже не в тренде и что такое ультратонкие виниры на рефракторе рассказывает Татьяна Тихонова, основатель стоматологической клиники White Story.
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