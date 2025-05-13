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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данил Глебов: «Динамо» по силам закончить сезон в топ-3. Надо выиграть два последних матча, а там видно будет»

Данил Глебов: «Динамо» по силам закончить сезон в топ-3. Надо выиграть два последних матча, а там видно будет»

— За счет чего победили «Спартак» (2:0)? — Бились от первой до последней минуты, старались дисциплинированно играть и не давать сопернику показывать свои лучшие качества.

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