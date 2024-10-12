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Барбашев набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Вегаса» делит лидерство в бомбардирской гонке НХЛ с 6 очками в 2 играх

Форвард «Вегаса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Блюз» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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