За подрыв Крымского моста в розыск объявили граждан Грузии и Украины

Следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинца Сергея Андрейченко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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