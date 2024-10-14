За подрыв Крымского моста в розыск объявили граждан Грузии и Украины

Следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинца Сергея Андрейченко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).