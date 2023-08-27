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Как тебе такое, Илон Маск? Саудиты окончательно выгнали США со своего рынка, теперь у них новый союзник — главный страх американцев сбылся

Как тебе такое, Илон Маск? Саудиты окончательно выгнали США со своего рынка, теперь у них новый союзник — главный страх американцев сбылся

Отношения США с Саудовской Аравией сложно назвать безоблачными, и все последние тенденции их развития свидетельствуют о том, что грядут серьезные перемены.

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