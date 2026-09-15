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Газета.ру

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Юрист Митин призвал не повторять подозрительную операцию при блокировке счета

Юрист Митин призвал не повторять подозрительную операцию при блокировке счета

При блокировке банковского счета не следует повторять подозрительную операцию или пытаться вывести деньги через карты родственников.

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