В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах. Автор инициативы - председатель комитета нижней палаты по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии