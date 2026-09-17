📹❗️Сразу четыре украинских локомотива стали целевыми объектами "Гераней-4 Seeker" - один в районе Никополя Днепропетровской области и еще три в порту Южный Одесской области.
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