Падать дальше некуда: поступки Пугачевой вызывают чувство стыда

Стало известно, как изменилось отношение россиян к Примадонне. Алла Пугачева Социальные сетиКак бы Алла Пугачева ни уверяла в том, что многомиллионная армия фанатов до сих пор любит и восхищается ей, опросы населения показывают другую картину.
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