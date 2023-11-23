Падать дальше некуда: поступки Пугачевой вызывают чувство стыда

Стало известно, как изменилось отношение россиян к Примадонне. Алла Пугачева Социальные сетиКак бы Алла Пугачева ни уверяла в том, что многомиллионная армия фанатов до сих пор любит и восхищается ей, опросы населения показывают другую картину.