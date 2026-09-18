Минобороны сообщило об ударе по танкеру с ГСМ для ВСУ в порту Одесса

Армия России поразила в порту «Одесса» танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ, сообщило министерство обороны РФ 18 сентября на платформе «Макс».
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