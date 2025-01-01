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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Новогодние праздники.

Новогодние праздники.

Новый год - это время волшебства, улыбок и счастья. В этот праздник каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, незабываемого.

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