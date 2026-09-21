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Газета.ру

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Партнер Бардо раскритиковал продажу белья актрисы на аукционе

Партнер Бардо раскритиковал продажу белья актрисы на аукционе

Последний гражданский муж актрисы Брижит Бардо Бернар д'Ормаль возмутился продаже ее личных вещей на аукционе.

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