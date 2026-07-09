Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 754 подписчика

"Ростех" представил беспилотники с ИИ для мониторинга и доставки грузов "Сатурн"

"Ростех" представил беспилотники с ИИ для мониторинга и доставки грузов "Сатурн"

Госкорпорация "Ростех" впервые представила линейку беспилотных платформ "Сатурн", которые предназначены для мониторинга территорий, доставки грузов, поисково-спасательных работ и испытаний перспективных авиационных систем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии