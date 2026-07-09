"Ростех" представил беспилотники с ИИ для мониторинга и доставки грузов "Сатурн"

Госкорпорация "Ростех" впервые представила линейку беспилотных платформ "Сатурн", которые предназначены для мониторинга территорий, доставки грузов, поисково-спасательных работ и испытаний перспективных авиационных систем.
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