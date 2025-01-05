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Александра Шоуа рассказал семейную историю: «Дед украл бабушку. Она была очень красивая. Я бы тоже так сделал»

Александра Шоуа рассказал семейную историю: «Дед украл бабушку. Она была очень красивая. Я бы тоже так сделал»

Звезда группы «Не пара» родился на Кавказе в 1973 году — там же появились на свет его предки. Артист поделился трогательной историей своей семьи — любовь зародилась благодаря традициям.

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