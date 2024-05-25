Лукас не согласен с тем, что “Звёздные войны” сосредоточены лишь на белых ак...

Лукас не согласен с тем, что “Звёздные войны” сосредоточены лишь на белых актёрахВо время получения награды “Золотая пальмовая ветвь” на закрытии Каннского кинофестиваля, создатель культовой саги Джордж Лукас обратился к критикам, указывающим на преобладание белых актёров в фильмах серии.