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Лукас не согласен с тем, что “Звёздные войны” сосредоточены лишь на белых ак...

Лукас не согласен с тем, что “Звёздные войны” сосредоточены лишь на белых ак...

Лукас не согласен с тем, что “Звёздные войны” сосредоточены лишь на белых актёрахВо время получения награды “Золотая пальмовая ветвь” на закрытии Каннского кинофестиваля, создатель культовой саги Джордж Лукас обратился к критикам, указывающим на преобладание белых актёров в фильмах серии.

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