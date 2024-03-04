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Закон, порядок, государство

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Смотр строя и песни прошел среди юнармейцев Пермского края

Смотр строя и песни прошел среди юнармейцев Пермского края

В рамках мероприятия юные патриоты показали жюри свои умения в выполнении строевых команд на месте и в движении.

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