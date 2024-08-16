Заселяться в гостиницы разрешат по водительскому удостоверению

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В России упростят процедуру заселения в гостиницы и отели. Как пишут "Известия", для этого можно будет использовать водительские права, загранпаспорт и электронную версию документа в приложениии "Госуслуги".
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