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Аналитик Кавана: Передача Киеву лицензии на Patriot создаст риск утечки данных

Передача Киеву лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot может привести к разглашению чувствительных американских военных технологий и повысит риск утечки секретной информации.

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