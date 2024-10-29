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СКА победил в матче КХЛ

СКА победил в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 6:3, сообщает корреспондент УтроNews. Голами отметились - Василий Глотов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Захар Бардаков, Максим Карпов, Тэйлор Бек и Георгий Белоусов.

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