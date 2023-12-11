Российский экономист: Либеральные денежные власти держат нашу страну на «диком денежном голоде»

Одним из главных парадоксов для Запада в последнее время стала российская экономика. В то время, как США и их союзники рассчитывали на сильнейшую рецессию в России, наша экономика, наоборот, показывает рост.
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