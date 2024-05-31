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Медведев: исключить переход конфликта в последнюю стадию сегодня не может никто

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 31 мая, заявил, что военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, и исключить его переход в последнюю стадию сегодня не может никто.

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