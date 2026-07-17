Евгений Семенов: «Оппозиционные партии не позволяют себе откровенного популизма»

«Отличительной характеристикой избирательных кампаний последних лет и, в особенности, кампании 2026 года является сдержанность политических партий системной оппозиции», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, оценивая, как партии подошли к избирательной кампании с точки зрения качественного наполнения.