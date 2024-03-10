В России началась Масленичная неделя. В 2024 году она продлится с 11 по 17 марта. Ранее Тульская служба новостей рассказывала о том, как называются дни Масленичной дни и какие традиции связаны с этим праздником.
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