В зоне СВО впервые заметили списанные болгарские БТР-60

Модест

Наверное это для хохлов лучше, чем на тележках для гольфа на передовой кататься. От пуль и осколков прикрывает, а кумулятивной гранате пофиг, хоть Леопард, хоть Абрамс, хоть БТР-60. Так что от нас "братушкам" будет ещё один якорь в задницу, к тем что за Шипку и за Алёшу.