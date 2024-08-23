В зоне специальной военной операции впервые были замечены списанные советские бронетранспортеры БТР-60, произведенные в Болгарии.
В зоне СВО впервые заметили списанные болгарские БТР-60
Комментарии
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Модест
Наверное это для хохлов лучше, чем на тележках для гольфа на передовой кататься. От пуль и осколков прикрывает, а кумулятивной гранате пофиг, хоть Леопард, хоть Абрамс, хоть БТР-60. Так что от нас "братушкам" будет ещё один якорь в задницу, к тем что за Шипку и за Алёшу.
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