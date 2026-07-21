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Царьград

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Врач Уланкина назвала безопасную порцию ягод в летнем рационе

Врач Уланкина назвала безопасную порцию ягод в летнем рационе

Эксперт «Гемотеста» Ольга Уланкина рассказала, сколько ягод можно съедать без вреда для здоровья.Взрослому человеку полезно съедать одну-две порции ягод в день — примерно 150–300 граммов свежих или замороженных плодов без сахара.

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