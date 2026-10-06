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МОСИНФОРМ

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Десять административно-деловых объектов построили в Москве в третьем квартале 2026 года

Десять административно-деловых объектов построили в Москве в третьем квартале 2026 года

За третий квартал 2026 года в столице построили 10 административно-деловых объектов в девяти округах города.

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