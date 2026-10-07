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FiNE NEWS

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Антидепрессанты как тайный союзник в борьбе с раком: открытие, которое может изменить лечение онкопациентов

Представьте: вы проходите курс лечения от рака, и врач назначает вам антидепрессанты не для улучшения настроения, а для того, чтобы помочь вашему организму бороться с опухолью.

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