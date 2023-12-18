Человека-паука, Бэтмена и других западных персонажей могут запретить в России

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров считает, что необходимо рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование западных «супергероев».
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