Китайские агрегаты — точные копии японских или европейских: правда или нет?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Являются ли китайские коробки передач точной копией агрегатов европейских или японских фирм?Ответ экспертаИлья Хлебушкин, «За рулем»:– Многие китайские коробки действительно очень похожи на аналоги именитых брендов.
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