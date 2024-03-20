Адвокат Ассанжа заявил, что не видит готовности США предложить журналисту сделку

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США не собирается идти на уступки и продолжает настаивать на экстрадиции своего клиента по всем 18 обвинениям, за которые ему грозит до 175 лет тюремного заключения.
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