Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 564 подписчика

ВСУ начали "контрнаступ"? На тревожные вести ответил военкор Кукушкин. Внимание - на Брянщину

ВСУ начали "контрнаступ"? На тревожные вести ответил военкор Кукушкин. Внимание - на Брянщину

Сообщается, что противник давит сразу на нескольких направлениях. ВСУ начали тихий "контрнаступ"? На тревожные вести Царьграду ответил военкор Добровольческого Корпуса МО России, автор тг-канала "ТЫ ТАМ БЫЛ?" Павел Кукушкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии