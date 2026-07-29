ВСУ начали "контрнаступ"? На тревожные вести ответил военкор Кукушкин. Внимание - на Брянщину

Сообщается, что противник давит сразу на нескольких направлениях. ВСУ начали тихий "контрнаступ"? На тревожные вести Царьграду ответил военкор Добровольческого Корпуса МО России, автор тг-канала "ТЫ ТАМ БЫЛ?" Павел Кукушкин.