ВСУ начали "контрнаступ"? На тревожные вести ответил военкор Кукушкин. Внимание - на Брянщину

Сообщается, что противник давит сразу на нескольких направлениях. ВСУ начали тихий "контрнаступ"? На тревожные вести Царьграду ответил военкор Добровольческого Корпуса МО России, автор тг-канала "ТЫ ТАМ БЫЛ?" Павел Кукушкин.
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