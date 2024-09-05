Когда завершится реконструкция Кульджинского тракта, рассказали в акимате Алматы

Временную разметку нанесли на ремонтируемом участке Кульджинского тракта. В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что практически на всей протяженности участка произведены работы по устройству основания проезжей части и укладке нижних слоев асфальтобетонного покрытия.