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Царьград

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Эдгар Казарян требует уголовного дела против кандидата в спикеры Рубиняна

Эдгар Казарян требует уголовного дела против кандидата в спикеры Рубиняна

Член фракции «Сильная Армения» Эдгар Казарян заявил, что кандидат на пост председателя Национального собрания Рубен Рубинян проявил по отношению к нему дискриминацию и должен быть привлечен к уголовной ответственности.

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