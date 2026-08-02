Эдгар Казарян требует уголовного дела против кандидата в спикеры Рубиняна

Член фракции «Сильная Армения» Эдгар Казарян заявил, что кандидат на пост председателя Национального собрания Рубен Рубинян проявил по отношению к нему дискриминацию и должен быть привлечен к уголовной ответственности.
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