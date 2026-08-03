Жители и спасатели Киреевского района собрали гуманитарную помощь военнослужащим

Собрано топливо, газовые баллоны, средства личной гигиены, влажные салфетки и полотенца.Сотрудники пожарно-спасательных подразделений Киреевского района вместе с неравнодушными жителями района и сотрудниками организаций подготовили очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих.
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