НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

57 подписчиков

Жители и спасатели Киреевского района собрали гуманитарную помощь военнослужащим

Жители и спасатели Киреевского района собрали гуманитарную помощь военнослужащим

Собрано топливо, газовые баллоны, средства личной гигиены, влажные салфетки и полотенца.Сотрудники пожарно-спасательных подразделений Киреевского района вместе с неравнодушными жителями района и сотрудниками организаций подготовили очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии