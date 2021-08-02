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Россия и Турция обсуждают долгосрочный договор о транзите газа - Новак

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости/Прайм. Россия и Турция обсуждают долгосрочное соглашение о транзите газа через турецкую территорию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам прошедшего заседания российско-турецкой межправительственной комиссии.

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