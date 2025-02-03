Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Теперь, если собираемость взносов на капремонт в домах, где для этой цели используются спецсчета, не будет достигать 60%, деньги будут переводиться на счета регионального оператора Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на повышение собираемости взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах, где фонд капремонта формируется на специальных счетах.