Последствия прилета по Южному вантовому мосту в Запорожье. Мост с ночи закрыт для движения.Также вчера был прилет по вантовому мосту в Днепропетровске, движение по нему ограничено восстанвоили, но метро идущее через него по-прежнему стоит.
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