Последствия прилета по Южному вантовому мосту в Запорожье. Мост с ночи закрыт для движения.Также вчера был прилет по вантовому мосту в Днепропетровске, движение по нему ограничено восстанвоили, но метро идущее через него по-прежнему стоит.