Тарифный план: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21%

ЦБ оставит ключевую на уровне 21% на заседании 25 апреля, следует из консенсус-прогноза «Известий». Инфляция, хотя и не разгоняется, но остается на повышенном уровне в 10% уже несколько месяцев подряд — это заставит Банк России сохранить статус-кво.
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