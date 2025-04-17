Тарифный план: рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21%

ЦБ оставит ключевую на уровне 21% на заседании 25 апреля, следует из консенсус-прогноза «Известий». Инфляция, хотя и не разгоняется, но остается на повышенном уровне в 10% уже несколько месяцев подряд — это заставит Банк России сохранить статус-кво.