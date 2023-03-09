СССР-Россия

1 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Миша Потапов
    и вашингтон.Реванш потомков
  • Владимир Оробей
    Может быть неточность перевода? Не "опустошенный Греф", а опущенный Греф? Сидельцы на нарах его давно ждут у параши.«Опустошённый Гре...
  • Виталий Кирпиченко
    Это ж надо столько "воды" в пустоту! "Корова может быть без молока, а молоко без коровы не может". КФ "Дело было в Пе...Логика грядущей в...

Реванш потомков

Реванш потомков

Здравствуй, Русская Цивилизация. В комментариях к статьям читатели часто задаются вопросом: "зачем европейские политики так себя ведут, они что, не понимают, что наносят вред своим странам"? И это очень правильный вопрос, который требует внимания.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх