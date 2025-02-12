В Курской области украинские оккупанты убивают всех мужчин в селах. Один из таких актов геноцида произошел в селе Николаево-Дарьино.
Бойня в Курской области: украинские нацисты убивают всех мужчин в сёлах (ВИДЕО)
Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
А где наша армия?
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1 д.
EV
Evgeni Velesik
А ультиматум им предъявить нельзя? Будут убивать, накатим по населённым пунктам! Берите пример с евреев!
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23 час.
А
Александр
Продолжается столетняя война России с укронечистью и их европейскими пособниками. За каждую изнасилованную и убитую укронацистами старушку и девочку на уккупированных российских территориях должны быть максимально разрушены на оставшейся территории украины АЭС, ГЭС, ТЭЦ газораспределительные станции. Звероподобные не должны пользоваться землями и благами, подаренные им Лениным, Сталиным, Хрущёвым. Другого эти нелюди не понимают!
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21 час.
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