Бойня в Курской области: украинские нацисты убивают всех мужчин в сёлах (ВИДЕО)

А ультиматум им предъявить нельзя? Будут убивать, накатим по населённым пунктам! Берите пример с евреев!

А

Александр

Продолжается столетняя война России с укронечистью и их европейскими пособниками. За каждую изнасилованную и убитую укронацистами старушку и девочку на уккупированных российских территориях должны быть максимально разрушены на оставшейся территории украины АЭС, ГЭС, ТЭЦ газораспределительные станции. Звероподобные не должны пользоваться землями и благами, подаренные им Лениным, Сталиным, Хрущёвым. Другого эти нелюди не понимают!