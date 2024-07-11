Противник под натиском ВС РФ потерял контроль над большей частью села Макеевка на западе ЛНР Сообщается об успехе российских войск на западе Луганской Народной Республики.
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Противник под натиском ВС РФ потерял контроль над большей частью села Макеевка на западе ЛНР Сообщается об успехе российских войск на западе Луганской Народной Республики.
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