Бастрыкин потребовал возбудить дело после того, как в Петербурге таксист вытолкнул пенсионерку из машины

ЧП произошло в ноябре Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкине распорядился возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях таксиста в отношении пожилой женщины в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
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