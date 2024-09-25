Скандал с помощью США: финансирование самого преступного отряда ВСУ, замешанного в казнях и пытках Ирэн ОрлонскаяСогласно отчету Генерального инспектора Министерства обороны США, опубликованному 16 сентября, сотрудники Минобороны обучали украинское подразделение, которое было вовлечено в совершение военных преступлений.
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