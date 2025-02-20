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Мода и Шоу-бизнес

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Джессика Симпсон сделала громкое заявление о муже, с которым разводится после 10 лет брака: «Эрик все еще есть в моей…

Джессика Симпсон сделала громкое заявление о муже, с которым разводится после 10 лет брака: «Эрик все еще есть в моей…

Слухи о планах Джессики Симпсон развестись поползли еще в октябре прошлого года. Общественность не приняла их за чистую монету, ведь звезда 2000-х прожила с экс-футболистом НФЛ Эриком Джонсоном десять лет.

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