Аэратор для смесителя — принцип действия, виды и обслуживание

Экономия воды для многих из нас сегодня не просто дань моде, а скорее необходимость. И облегчить решение поставленной задачи помогает аэратор для смесителя – функциональная насадка, способствующая рассеиванию и сохранению интенсивности струи.
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