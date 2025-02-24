Дозволение на намаз в православных церквях вызвало волну обсуждений в РФ

Разрешение Ильдара Аляутдинова на намаз в православных церквях вызвало острые дискуссии. Кирилл Кабанов и протоиерей Андрей Ткачев осудили это решение, выразив опасения по поводу возможной дестабилизации и нарушения традиций в России.